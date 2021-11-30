За сутки в Эстонии прибавилось 724 случая заражения коронавирусом, умерли два человека

По состоянию на утро 30 ноября в больнице находятся 296 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 244 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 183, или 75%, не вакцинированы и 61, или 25%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 27 новых историй болезни. Умерло двое зараженных коронавирусом: 51-летняя женщина и 93-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 6 816 результатов теста, из которых 724 оказались положительными. Из получивших положительный тест 454 не были вакцинированы и 270 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 4 639 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 611. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 174 494 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 59,2%.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.