У магазинов вырос доход от продаж: в первую очередь за счет промтоватов, продуктов и топлива

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Яаники Тийгисте, в октябре доход от продаж увеличился как у продуктовых магазинов и магазинов промышленных товаров, так и у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива. ”Из них трех более всего, или на 16% вырос доход от продаж у магазинов промышленных товаров. Продажи увеличились во всех сферах деятельности”, — добавила Тийгисте.

Среди магазинов промышленных товаров доход от продаж увеличился более всего, или на 31% у магазинов, предлагающих товары по почте или через Интернет, а выше среднего, или на 22% — у аптек и магазинов косметических товаров, и на 21% — у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы.

Как у продуктовых магазинов, так и у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива, доход от продаж увеличился по сравнению с октябрем прошлого года на 5%.

По сравнению с сентябрем доход от продаж у предприятий розничной торговли в октябре уменьшился на 2%. На основании сезонно и календарно откорректированных данных снижение составило 1%.

За первые десять месяцев этого года доход от продаж у предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11%.