Напоминаем! С 1 декабря зимняя резина обязательна

Целью прошедшего рейда было именно напомнить тем, кто еще не забронировал время на шиномонтаж, что лучше это сделать заранее, не откладывая замену покрышек на последнюю минуту.

"1 декабря — крайний срок, к которому на всех транспортных средствах шины должны быть заменены на зимние. Но поскольку опасность видна уже сейчас — на дорогах снег и скользко — то именно сейчас последняя возможность напомнить опаздывающим, что будьте добры, отправляйтесь менять резину. Если человек не успевает это сделать, то разумнее предпочесть поездку на автобусе или такси. Лучше оказаться на месте, чем там, где вы точно не хотели бы оказаться", — рассказал представитель Пярнуского отделения полиции Иво Хаав.