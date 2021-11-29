Месси в 7-й раз выиграл ”Золотой мяч”

34-летний аргентинец выиграл приз в 7-й раз, это рекордный показатель. Второе место по числу ”Золотых мячей” принадлежит Криштиану Роналду, у него 5 наград.

В 2021 году Месси выиграл с ”Барселоной” Кубок Испании и завершил сезон-2020/21 лучшим бомбардиром Ла Лиги с 30 голами, а со сборной Аргентины впервые победил на Кубке Америки.

Ранее Месси получил ”Золотой мяч” четырежды подряд, с 2009-го по 2012-й, а также в 2015-м и 2019-м. В прошлом году награду решили не вручать из-за пандемии коронавируса.

Нападающий ”Баварии” и сборной Польши Роберт Левандовски, который также претендовал на ”Золотой мяч”, получил награду лучшему нападающему года — новый приз от журнала France Football, который вручался впервые.

”Я бы хотел отдельно упомянуть Роберта Левандовского. Конкурировать с тобой — большая честь. Все знают, что в прошлом году ты был победителем.

Думаю, France Football должен вручить тебе ”Золотой мяч” за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома”, — сказал Месси со сцены.

Напомним, в прошлом году приз не вручали. France Football объяснил такое решение пандемией коронавируса.