За рубежом
29.11.2021, 22:12

Власти Австрии намерены ввести огромный штраф за отказ от вакцинации

 
pixabay.com
Власти Австрии подготовили законопроект, согласно которому те жители страны, кто откажется от обязательной вакцинации от коронавируса, должны будут платить штраф в размере до €7,2 тысяч евро, пишет РБК со ссылкой на Kronen Zeitung.

По данным газеты, в случае первого отказа от прививки от COVID-19 жителя Австрии вызовут в районный административный орган. Если человек проигнорирует это приглашение, то через четыре недели его вызовут снова. На третий отказ от вакцинации человеку грозит штраф в размере €3,6 тыс. или лишение свободы на четыре недели. При последующих отказах штраф может увеличиться до €7,2 тыс., уточнили в Kronen Zeitung. Прививку от коронавируса в Австрии должны сделать все, кроме беременных и несовершеннолетних.

В газете добавили, что законопроект еще не завершен и будет дорабатываться. По предварительным данным, в случае принятия закон вступит в силу с февраля 2022 года и будет действовать в течение трех лет.

О том, что с февраля следующего года в Австрии введут обязательную вакцинацию от COVID-19, ранее говорил канцлер Александер Шалленберг. Он объяснил такое решение тем, что программу добровольной вакцинации сорвали противники прививок. ”Слишком много политических сил, противников вакцинации и фейковых новостей в нашей стране, которые подстрекают слишком много людей к отказу от вакцинации. Поэтому было принято решение ввести всеобщую обязательную вакцинацию с 1 февраля 2022 года”, — сказал Шалленберг. Он также упоминал, что за отказ от прививки будет введено административное наказание. Исключение будет сделано только для тех, у кого есть медицинские противопоказания.

Кроме того, с 15 ноября в стране ввели локдаун, который должен завершиться 12 декабря. Однако он закончится только для привитых — для тех, кто вакцинацию не прошел, ограничения останутся в силе. Во время локдауна в Австрии запрещено покидать дом без особой причины. Исключение составляют лишь те, кто отправился на работу, учебу, в магазин или в медицинское учреждение.

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