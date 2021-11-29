Власти Австрии намерены ввести огромный штраф за отказ от вакцинации

По данным газеты, в случае первого отказа от прививки от COVID-19 жителя Австрии вызовут в районный административный орган. Если человек проигнорирует это приглашение, то через четыре недели его вызовут снова. На третий отказ от вакцинации человеку грозит штраф в размере €3,6 тыс. или лишение свободы на четыре недели. При последующих отказах штраф может увеличиться до €7,2 тыс., уточнили в Kronen Zeitung. Прививку от коронавируса в Австрии должны сделать все, кроме беременных и несовершеннолетних.

В газете добавили, что законопроект еще не завершен и будет дорабатываться. По предварительным данным, в случае принятия закон вступит в силу с февраля 2022 года и будет действовать в течение трех лет.

О том, что с февраля следующего года в Австрии введут обязательную вакцинацию от COVID-19, ранее говорил канцлер Александер Шалленберг. Он объяснил такое решение тем, что программу добровольной вакцинации сорвали противники прививок. ”Слишком много политических сил, противников вакцинации и фейковых новостей в нашей стране, которые подстрекают слишком много людей к отказу от вакцинации. Поэтому было принято решение ввести всеобщую обязательную вакцинацию с 1 февраля 2022 года”, — сказал Шалленберг. Он также упоминал, что за отказ от прививки будет введено административное наказание. Исключение будет сделано только для тех, у кого есть медицинские противопоказания.

Кроме того, с 15 ноября в стране ввели локдаун, который должен завершиться 12 декабря. Однако он закончится только для привитых — для тех, кто вакцинацию не прошел, ограничения останутся в силе. Во время локдауна в Австрии запрещено покидать дом без особой причины. Исключение составляют лишь те, кто отправился на работу, учебу, в магазин или в медицинское учреждение.

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