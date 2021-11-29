Уездные автобусные линии с нового года ждет сокращение

"Работая вместе с Министерством экономики и коммуникаций, мы нашли дополнительно 2,5 млн евро на финансирование общественного транспорта, но цены росли быстрее. Это значит, что нужно пересмотреть и оптимизировать автобусные линии, сократив их протяженность на 2%. Это сэкономило бы один миллион евро", — пояснил директор транспортной службы Департамента транспорта Мартин Ленги.