29.11.2021, 21:57
Уездные автобусные линии с нового года ждет сокращение(4)
Argo Ingver
Согласно распоряжению Департамента транспорта, во всех уездах Эстонии километры автобусных линий должны быть сокращены на 2%. По предварительным оценкам, это может означать закрытие некоторых автобусных линий, передает rus.err.
"Работая вместе с Министерством экономики и коммуникаций, мы нашли дополнительно 2,5 млн евро на финансирование общественного транспорта, но цены росли быстрее. Это значит, что нужно пересмотреть и оптимизировать автобусные линии, сократив их протяженность на 2%. Это сэкономило бы один миллион евро", — пояснил директор транспортной службы Департамента транспорта Мартин Ленги.
При сокращении автобусных линий под угрозу попадут линии с небольшим количеством пассажиров. Если не получится обойтись сокращением графиков автобусов, некоторые линии придется и вовсе закрыть.
Сейчас воспользоваться бесплатным билетом могут пассажиры автобусных линий 11 уездов. Распоряжение по сокращению линий распространяется как на платные, так и бесплатные линии.