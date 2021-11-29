У въезжающих в Латвию будут требовать лабораторный тест на Covid-19

По словам Кариньша, правительство сейчас внимательно следит за информацией о новом виде коронавируса "омикрон". В пятницу Кабинет министров уже принял решение запретить путешествия в затронутые "омикроном" южноафриканские страны.

Глава правительства подтвердил, что Группа оперативного управления еще работает над тем, чтобы определить, в каких случаях будет необходимо делать лабораторный тест. Политики договорили на собрании о том, в каком направлении нужно двигаться, чтобы защитить общество от появления нового вида вируса.

Министр здравоохранения Дэниелс Павлютс (AP!) также сообщил, что было решено вернуться к ПЦР-тестам, поскольку возникли подозрения, что в несколько странах ЕС уже проник "омикрон". Тест нужно будет сдать не раньше, чем за 72 часа до прибытия в Латвию. По словам Павлютса, возможность бесплатно пройти этот тест будет предоставлена ​​и в Рижском аэропорту.

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