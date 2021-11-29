Полиция ищет пропавшую в Таллинне 12-летнюю девочку

Сегодня ранним вечером близкие Миртель обратились в полицию, сообщив, что девочка ушла утром в школу, но в школе она не была и не вернулась вечером домой. Мобильный телефон она оставила дома и близким с ней не удается связаться каким-либо образом.

Полиция устанавливает сейчас места, где девочка может находиться, на данный момент известно, что она может быть в Таллинне, Пярну или Лихула. Полицейские пообщались с друзьями Миртель, но и они, к с сожалению, не знают, где она.

Рост Миртель около 165 см, она плотного телосложения, у нее темные волосы до плеч. Утром на ней была черная дутая курткa, черные джинсы и белые тенниски.

Полиция просит всех, кто видел Миртель или знает, где она может находиться, позвонить по номеру 112.