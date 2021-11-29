Экономика
29.11.2021, 20:10

В Таллинне открыли первый Wolt Market. Доставка поначалу бесплатная

 (5)
Ärileht
Wolt Market открыл в Таллинне свой первый интернет-магазин. Модель работы продуктового отдела отличается быстротой доставки: заказанный товар на место доставляют менее чем за 30 минут, а чаще - за 15-20 минут.

Выбор товара довольно широк: как повседневные продтовары, так и промтовары - например, батарейки или подгузники.

Заказ можно сделать по мобильному приложению Wolt или на интернет-страничке.
Причем заказ можен быть сделан с гибким временем исполнения: с немедленной доставкой или к какому-то определенному времени (с точностью до 5 минут).

Поначалу доставка бесплатная, но потом будут действовать обычные для Wolt расценки - 1,90-2,90 евро.

Самый первый магазин Wolt Market открыли весной в Хельсинки, затем - в Греции, других финских городах, Чехии, Польше и Дании. В планах - расширение на Латвию и Литву.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)