В Таллинне открыли первый Wolt Market. Доставка поначалу бесплатная

Выбор товара довольно широк: как повседневные продтовары, так и промтовары - например, батарейки или подгузники.

Заказ можно сделать по мобильному приложению Wolt или на интернет-страничке.

Причем заказ можен быть сделан с гибким временем исполнения: с немедленной доставкой или к какому-то определенному времени (с точностью до 5 минут).

Поначалу доставка бесплатная, но потом будут действовать обычные для Wolt расценки - 1,90-2,90 евро.

Самый первый магазин Wolt Market открыли весной в Хельсинки, затем - в Греции, других финских городах, Чехии, Польше и Дании. В планах - расширение на Латвию и Литву.