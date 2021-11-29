Новости Эстонии
29.11.2021, 19:26

Глава МИД Эстонии: новые санкции в отношении Беларуси примут в четверг

 
President nimetab ametisse Kaja Kallase valitsuse
President nimetab ametisse Kaja Kallase valitsuse
Foto: Kiur Kaasik
По словам министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, новый пакет санкций Евросоюза в отношении Беларуси должен вступить в силу на этой неделе в четверг, передает rus.err.

"Подготовка пятого пакета санкций в отношении Беларуси близится к завершению, и его планируется принять на этой неделе. Планируется, что это будет 2 декабря", — сказала Лийметс ERR.

Имена физических лиц и названия юридических лиц, попавших под санкции, будут опубликованы только с официально согласованным пакетом санкций.

"Преждевременное раскрытие этой информации может вызвать неоправданную путаницу. Это также позволит этим лицам быстро отреагировать и, например, реструктурировать активы или сделать что-то подобное", — пояснила Лийметс.

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