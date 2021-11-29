За рубежом
29.11.2021, 17:39

Глава ВОЗ предложил путь спасения мира от пандемии COVID-19

 
pixabay.com
На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 страны мира должны сказать: "Больше никогда!", заявил Тедрос Адханом Гебрейесус. Он призвал представителей всех стран объединиться, чтобы избежать новых пандемий, передает DW.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал как можно скорее согласовать международный договор для предотвращения пандемий в будущем.

"Все это повторится, если вы, представители всех стран мира, не объединитесь и не скажете в один голос: "Больше никогда!", — сказал Гебрейесус о ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, выступая на открытии специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве в понедельник, 29 ноября.

"Пришло время преодолеть эту пандемию и оставить наследие следующим поколениям", — отметил глава ВОЗ, которого цитирует информагентство AFP. По его словам, появление нового варианта коронавируса — "омикрон" — свидетельствует о том, что пандемия еще не закончилась. "Вот почему миру необходимо новое соглашение", — сказал он.

Окончательное соглашение ожидается к 2024 году

Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ, принимающим решения, в ее состав входят все 194 государства-члена организации. Текущая сессия стала второй встречей подобного рода. Ей предшествовало заключение в воскресенье неофициального соглашения о создании международного инструмента для более эффективного предотвращения пандемий и борьбы с ними. В ходе трехдневных переговоров члены ВОЗ должны официально подтвердить этот проект.

Согласно тексту проекта, планируется учредить "межправительственный орган", которому будет поручено подготовить и согласовать "конвенцию, соглашение или другой международный инструмент ВОЗ для предупреждения пандемий, обеспечения готовности к ним и принятия мер реагирования". Промежуточный доклад, как ожидается, будет подготовлен к ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2023 года. Окончательный результат работы должен быть представлен на рассмотрение в мае 2024 года.

Пандемия COVID-19 в мире

По данным портала Worldometer, на 29 ноября 2021 года в мире с начала пандемии было зафиксировано более 261,97 млн случаев заражения коронавирусом. Около 236,6 млн пациентов победили инфекцию, порядка 5,22 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.