Праздник каждый день: с понедельника в микрорайонах центра Таллинна зажигают рождественские огни

”Рождественское настроение приходит в Кесклинн. На радость жителям района к праздникам рождественскими огнями был украшен целый ряд зеленых зон, парков и деревьев. Ждем на зажжении огней местных жителей и особенно детей, так как у них будет очень важная роль”, — сказала Моника Хауканымм.

Зажжение огней пройдет в восьми различных местах. С детьми на месте проведет игры гномик, а также все желающие смогут посмотреть увлекательное LED-шоу и угоститься вкусным сюрпризом и горячим напитком.

Вход на мероприятие свободный, но просим отказаться от посещения мероприятия, если вы чувствуете себя нехорошо.

Рождественские огни будут зажжены:

29.11 в 17.30 угол улиц Вана-Кельдримяэ и Выльви

29.11 в 18.30 парк Лембиту

29.11 в 19.30 у здания ж/д станции Таллинн-Вяйке

30.11 в 17.30 угол улиц Асула и Ялгпалли

30.11 в 18.30 зелена зона Койду и Планеэди

01.12 в 17.30 парк Фальги

02.12 в 17.30 читательские павильон в Кадриорге

02.12 в 18.30 парк Вайкне