Новости Эстонии
03.12.2021, 11:50

Семь месяцев ада. Смертельная болезнь обернулась для эстонской семьи агонией и чувством безысходности

 
Кярт Анвельт
Мерье и Лехо поженились 15 июля прошлого года. Поскольку Лехо уже не мог стоять, жениху и невесте разрешили сидеть у алтаря.
Foto: erakogu

Ныне покойный Лехо Мягеди: почему бы не позволить неизлечимо больным самим решать, как и когда умереть достойно? Историю смертельной болезни эстонского художника и мультипликатора рассказывает Eesti Päevaleht.

15 июля этого года аниматору Лехо Мягеди исполнилось 53 года. 17 августа он умер. “Любовь всей моей жизни покинул меня, моя жизнь разбита, в моем сердце остались только ужасная боль и скорбь”, — говорит Мерье, жена покойного Лехо. По просьбе Лехо Мерье делится их историей, чтобы к голосам людей с неизлечимыми заболеваниями наконец прислушались. К голосам тех, кто знает, что такое бояться смерти, чувствовать отчаяние, боль, беспомощность, потерять самоуважение. Долгие темные ночи, полные боли, и невозможность двигаться. Страх перед наступлением нового дня, который принесет те же мучения, что и вчера. Измученные и залитые слезами лица близких. Отсутствие надежд, потому что медицина больше не может помочь. Ужасная усталость от жизни под бременем такой болезни. Желание обрести покой и освободиться. Спасти себя и своих близких от этих мучений.

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