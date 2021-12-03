Семь месяцев ада. Смертельная болезнь обернулась для эстонской семьи агонией и чувством безысходности

15 июля этого года аниматору Лехо Мягеди исполнилось 53 года. 17 августа он умер. “Любовь всей моей жизни покинул меня, моя жизнь разбита, в моем сердце остались только ужасная боль и скорбь”, — говорит Мерье, жена покойного Лехо. По просьбе Лехо Мерье делится их историей, чтобы к голосам людей с неизлечимыми заболеваниями наконец прислушались. К голосам тех, кто знает, что такое бояться смерти, чувствовать отчаяние, боль, беспомощность, потерять самоуважение. Долгие темные ночи, полные боли, и невозможность двигаться. Страх перед наступлением нового дня, который принесет те же мучения, что и вчера. Измученные и залитые слезами лица близких. Отсутствие надежд, потому что медицина больше не может помочь. Ужасная усталость от жизни под бременем такой болезни. Желание обрести покой и освободиться. Спасти себя и своих близких от этих мучений.

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