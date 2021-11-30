Тартуские ученые: у штамма "омикрон" есть знакомые нам мутации, которые могут способствовать повышению заражаемости

"У "омикрона" открыто около 50 мутаций, из которых в S-белке (он образует выступы-шипы в оболочке вируса — ред.) — 32. В их числе и ранее уже знакомые мутации, которые проявлялись, к примеру, в вариантах альфа, бета, гамма и лямбда", — пояснили изданию Forte профессор-вирусолог Кристи Хуйк и специалист по биоинформатики Ааре Аброй.

Ученые отмечают, что в числе ранее известных мутаций есть такие, которые приводят у увеличению способности передаваться, инфицировать человека и обходить его имунную систему.

Вот некоторые примеры:

- S-белок N501Y (ранее был в альфа, бета, гамма) — связан с более эффективным инфицированием.

- Нуклеокапсидный белок R203K+G204R (альфа, гамма, лямбда) — может делать вирус более заразным.

- Белок NSP6 del105-107 (альфа, бета, гамма, лямбда) — может обеспечивать обход иммунной системы и, возможно, лучшее распространение.

"Но здесь нужно иметь в виду, что в "омикроне" проявляются сразу несколько мутаций, и это не всегда означает, что эффект этих мутаций суммируется. Поэтому в данный момент действие мутаций в случае "омикрона" является лишь предположительным", — считают ученые.

Сейчас в лабораториях по всему миру проводятся исследования, результаты которых дадут ответы на многие вопросы, но это займет примерно пару недель. К тому же еще неизвестны клинические особенности данного варианта COVID-19. Это тоже выяснится, вероятно, в ближайшее время.

Что касается схожости или различия "омикрона" с самым распространенным сейчас в мире штаммом "дельта", то, как говорят Хуйк и Аброй, по мутациям эти варианты коронавируса различаются. У них есть общие мутации, но, по всей видимости, они возникли независимо.

"В Эстонии мы пока "омикрон" не обнаруживали", — подтвердили ученые ТУ.

"Мы продолжаем секвенирование всех связанных с поездками случаев коронавируса, чтобы отслеживать не только "омикрон", но и другие вирусы, которые завозят в Эстонию", — заверили они.