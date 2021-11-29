Кийк: сейчас мы думаем не о послаблениях, а об ограничениях

"Завтра ожидаются дополнительные шаги к тому, чтобы ограничить вероятное распространение нового омикрон-штамма коронавируса в Эстонии", — передает RusERR слова Кийка. Правительство ищет возможности, как обеспечить тестирование приезжающим из-за границы, особенно из стран с высоким риском распространения вируса, и требовать от них соблюдать самоизоляцию, добавил министр.

"Мы находимся в ситуации, когда в европейских и других странах мира распространяется новый опасный штамм коронавируса, о котором пока мало что известно. Поэтому мы должны быть начеку", — сказал Кийк и добавил, что правительство пытается получить больше информации о новом штамме: насколько он заразен, насколько серьезные осложнения он может вызвать у заболевших.