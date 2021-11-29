Новости Эстонии
29.11.2021, 15:31

Кийк: сейчас мы думаем не о послаблениях, а об ограничениях

 
Foto: Jaanus Lensment
Несмотря на замедление распространения коронавируса в Эстонии, на кабинетном заседании правительства во вторник обсудят не смягчение ограничений, а введение более строгих правил для прибывающих из-за границы, сообщил министр здоровья и труда Танель Кийк.

"Завтра ожидаются дополнительные шаги к тому, чтобы ограничить вероятное распространение нового омикрон-штамма коронавируса в Эстонии", — передает RusERR слова Кийка. Правительство ищет возможности, как обеспечить тестирование приезжающим из-за границы, особенно из стран с высоким риском распространения вируса, и требовать от них соблюдать самоизоляцию, добавил министр.

"Мы находимся в ситуации, когда в европейских и других странах мира распространяется новый опасный штамм коронавируса, о котором пока мало что известно. Поэтому мы должны быть начеку", — сказал Кийк и добавил, что правительство пытается получить больше информации о новом штамме: насколько он заразен, насколько серьезные осложнения он может вызвать у заболевших.

Кийк отметил, что ни одна страна не сможет уберечься от попадания омикрон-штамма вируса, но его распространение можно предотвратить. "И правительство попытается это сделать", — добавил Кийк.