Новый штамм коронавируса "омикрон", скорее всего, добрался до Финляндии

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что в случае с омикроном во время проведения ПЦР-теста S-ген не обнаруживается. Поэтому результаты теста можно применять в качестве маркера для омикрона до подтверждения секвенированием.

Лехтонен сказал Yle, что вполне возможно, что это первый случай обнаружения штамма омикрон в Финляндии. Однако со стопроцентной вероятностью об этом пока нельзя говорить.

– Образец еще нужно секвенировать, — говорит Лехтонен.

По словам Лехтонена, это займет пару недель.

Омикрон — это недавно обнаруженный вариант коронавируса. В настоящее время известно, что он, скорее всего, будет распространяться быстрее, чем дельта. Неизвестно, протекает ли вызванная им болезнь тяжелее и насколько нынешние вакцины эффективны против новой мутации.