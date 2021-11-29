Новый штамм коронавируса "омикрон", скорее всего, добрался до Финляндии
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что в случае с омикроном во время проведения ПЦР-теста S-ген не обнаруживается. Поэтому результаты теста можно применять в качестве маркера для омикрона до подтверждения секвенированием.
Лехтонен сказал Yle, что вполне возможно, что это первый случай обнаружения штамма омикрон в Финляндии. Однако со стопроцентной вероятностью об этом пока нельзя говорить.
– Образец еще нужно секвенировать, — говорит Лехтонен.
По словам Лехтонена, это займет пару недель.
Омикрон — это недавно обнаруженный вариант коронавируса. В настоящее время известно, что он, скорее всего, будет распространяться быстрее, чем дельта. Неизвестно, протекает ли вызванная им болезнь тяжелее и насколько нынешние вакцины эффективны против новой мутации.