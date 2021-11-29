УРМАСУ СЫРУМАА — 60 | "Деньги для меня никогда не были на первом месте". Как работают службы безопасности бизнесменов и политиков? Чем отличается бизнес в Эстонии и Латвии?

И это лишь часть его обширных интересов. Так, Урмасу Сыырумаа принадлежит охранный бизнес не только в Эстонии и Латвии, но и крупное охранное предприятие в Украине. И при этом он успевает руководить работой Эстонского олимпийского комитета и заниматься благотворительностью. Как превратить исторический памятник в модный район, как работают службы безопасности бизнесменов и политиков, чем отличается бизнес в Эстонии и Латвии, зачем ему все и сразу и как он все это успевает — об этом журнал JANA Luxury беседует с Урмасом Сыырумаа.

- У вас серьезный бизнес. Ощущаете ли вы себя магнатом?



- Для меня это философский вопрос. Я думаю, что мне дано управлять довольно крупными средствами и я несу ответственность, ведь с этим связаны люди, рабочие места и так далее — это мой долг. Если каждый выполняет свой долг, то мы все на одном уровне, никто не будет круче, чем другой. Просто мне дано больше возможностей, но и столько же ответственности.



- Помимо недвижимости, у вас еще охранный бизнес. А есть ли у вас самого телохранители? Как налажена охрана вашего дома? И вообще, как у нас охраняют крупных политиков и бизнесменов? Например, мне часто доводилось видеть в супермаркетах членов правительства — одних, без охраны. Такое ощущение, что в Эстонии все очень спокойно и безопасно. Так ли это на самом деле?

- Я был когда-то начальником охраны президента Эстонии, отвечал за охрану правительственных зданий. Могу сказать, что президент и премьер-министр у нас должны передвигаться с охраной согласно закону, и это правильно. Для министров такого положения нет. И я не знаю бизнесменов в современной Эстонии, которые ходили бы с телохранителями.

И поскольку я сам всем этим очень серьезно занимался, и мне в разное время принадлежали все крупные охранные предприятия в Эстонии, у меня сейчас есть человек, который следит за общей обстановкой, за безопасностью моего жилья, офисов, моих гаражей, машин. Но он не постоянно рядом со мной.

При этом мой принцип: куда бы я ни отправился, один человек точно должен знать — куда я иду и зачем.