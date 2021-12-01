"Костюм стоил более 4000 евро". Смогут ли эстонские Деды морозы заработать в пандемию?

Уже наступает второй Новый год подряд, когда Дедам морозам приходится дарить детям и взрослым радость в условиях пандемии коронавируса. Глава Объединения Дедов Морозов Эстонии Ярни с рабочим стажем более 40 лет говорит, что сейчас большинство Дедов Морозов уже вакцинированы.

Деды Морозы жалуются, что в помещениях проблематично одновременно носить маску вместе с пышной бородой. У многих из них уже есть прошлогодний опыт раздачи подарков не в помещении, а на улице у костра, а кому-то даже пришлось поздравлять детсадовцев под дождем.

Ярни отмечает, что уже второй раз подряд отменилось традиционное собрание Дедов Морозов, чтобы свести контакты перед Рождеством как можно ближе к нулю, ни один Дед Мороз не заболел и никого не заразил.

Тем не менее, "новая нормальность" пандемии открыла для Дедов Морозов и новые возможности. Например, кто-то выступал с поздравлениями и по видеосвязи для семей в Эстонии, Германии, Швеции и даже Австралии и Мьянме.

На некоторых праздниках все участники и Дед Мороз в том числе делали заранее экспресс-тесты на коронавирус, а один Дед Мороз в целях безопасности дезинфицирует не только руки, но и свою бороду!

Конечно, чаще всего профессиональные Деды Морозы приходят на праздник не за бесплатно. Цены разные, но доходят даже до сотни евро, а в Таллинне могут быть даже выше.

Один Дед Мороз рассказывает, что его костюм обошелся ему в целых 4000 евро — одни усы с бородой да парик стоили 1500 евро. К тому же костюм нуждается в ежегодном уходе и обновлении, а за сезон можно сносить до десяти пар перчаток. Средний срок жизни костюма Деда Мороза — около шести лет.

К тому же Деду Морозу необходимо позаботиться о транспорте, чтобы успевать вовремя на праздники. Если упряжки с оленями не найти, то сгодится и обычный автомобиль. На все это тоже нужны средства.