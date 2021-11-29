Клуб НХЛ отказался от игрока, который подделал сертификат о вакцинации

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе Шаркс" отправил на драфт отказов своего нападающего Эвандера Кейна, который был дисквалифицирован в октябре на 21 матч регулярного чемпионата за подделку сертификата о вакцинации. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Когда игрок попадает на драфт отказов, другие клубы лиги могут в течение 48 часов заявить о желании подписать этого игрока, сумма контракта которого не должна быть меньше, чем в действующем соглашении. Если никто не захочет подписывать игрока, то клуб сохраняет игрока или расторгает с ним контракт с выплатой оставшейся по сроку зарплаты.

Дисквалификация игрока истекает 1 декабря. В соответствии с условиями коллективного договора, удержанная зарплата Кейна будет направлена в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ. В этом сезоне по контракту игрок должен был заработать 7 миллионов долларов.