Меняется система "детских дней": каждому родителю дадут по 10 дней отпуска на каждого ребенка, но не в год

Важно иметь в виду, что 10 дней предоставляются не на год, а на весь период с момента прекращения выплаты родительского пособия и до достижения ребенком 14 лет (включительно).

Ранее родители имели право получить на двоих от трех до шести дней отпуска в год в зависимости от возраста ребенка. Изменение в законе обеспечат равные права обоим родителям, поскольку с 1 апреля оба родителя получат возможность взять на каждого ребенка по десять дней отпуска. При этом годовой расчет упраздняется.

Иными словами: в семье, где растет один ребенок, родители получат на двоих в общей сложности 20 дней до достижения ребенком 14-летнего возраста. Если в семье больше детей, то каждый родитель получит дополнительно по десять дней отпуска на каждого ребенка. Например, если в семье четыре ребенка, то каждый родитель получит по 40 дней отпуска. Однако, следует иметь в виду, что если родитель хочет использовать весь отпуск за один год и детей больше трех, то он не может взять сразу более 30 дней в данный конкретный год. Отпуск возможно использовать либо полностью, либо разделить по дням до достижения ребенком 14 лет (включительно). Отпуском может воспользоваться также опекун или родитель попечительской семьи.

По сравнению с ныне действующим порядком, речь идет о важной изменении, поскольку у обоих родителей появится свое индивидуальное право на отпуск, которое он сможет использовать по своему усмотрению и исходя из интересов ребенка. Это исключает ситуации, когда, например, один из родителей хочет воспользоваться отпуском, но выяснятся, что мать ребенка уже использовала отпускные дни.

Право на отпуск будет возникать с момента прекращения начисления родительской компенсации (vanemahüvitis) до достижения ребенком 14 лет (весь календарный год). Объем выплачиваемого в дополнительном отпуске по уходу за ребенком пособия составит 50% от среднего налогообложенного дохода родителя в прошлом году, но не менее ставки, рассчитанной на основании установленной правительством ЭР минимальной зарплаты.