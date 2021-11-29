Меняется система "детских дней": каждому родителю дадут по 10 дней отпуска на каждого ребенка, но не в год(5)
Важно иметь в виду, что 10 дней предоставляются не на год, а на весь период с момента прекращения выплаты родительского пособия и до достижения ребенком 14 лет (включительно).
Ранее родители имели право получить на двоих от трех до шести дней отпуска в год в зависимости от возраста ребенка. Изменение в законе обеспечат равные права обоим родителям, поскольку с 1 апреля оба родителя получат возможность взять на каждого ребенка по десять дней отпуска. При этом годовой расчет упраздняется.
Иными словами: в семье, где растет один ребенок, родители получат на двоих в общей сложности 20 дней до достижения ребенком 14-летнего возраста. Если в семье больше детей, то каждый родитель получит дополнительно по десять дней отпуска на каждого ребенка. Например, если в семье четыре ребенка, то каждый родитель получит по 40 дней отпуска. Однако, следует иметь в виду, что если родитель хочет использовать весь отпуск за один год и детей больше трех, то он не может взять сразу более 30 дней в данный конкретный год. Отпуск возможно использовать либо полностью, либо разделить по дням до достижения ребенком 14 лет (включительно). Отпуском может воспользоваться также опекун или родитель попечительской семьи.
По сравнению с ныне действующим порядком, речь идет о важной изменении, поскольку у обоих родителей появится свое индивидуальное право на отпуск, которое он сможет использовать по своему усмотрению и исходя из интересов ребенка. Это исключает ситуации, когда, например, один из родителей хочет воспользоваться отпуском, но выяснятся, что мать ребенка уже использовала отпускные дни.
Право на отпуск будет возникать с момента прекращения начисления родительской компенсации (vanemahüvitis) до достижения ребенком 14 лет (весь календарный год). Объем выплачиваемого в дополнительном отпуске по уходу за ребенком пособия составит 50% от среднего налогообложенного дохода родителя в прошлом году, но не менее ставки, рассчитанной на основании установленной правительством ЭР минимальной зарплаты.
Например: если облагаемый социальным налогом доход человека в течение одного расчетного периода составил 1200 евро, то дневная ставка отпускных за дополнительный отпуск по уходу за ребёнком в 2022 года будет равняться 30,78 евро. Согласно закону о семейных пособиях расчет ведется следующим образом: дневная ставка отпускных за дополнительный отпуск по уходу за ребёнком 1200 : 30 = 40, 50% от этой суммы составляет 20 евро, но по закону дневная ставка отпускных за дополнительный отпуск по уходу за ребёнком не может быть меньше дневной ставки, рассчитанной исходя из минимальной заработной платы. В 2022 году минимальная зарплата будет составлять 654 евро, а минимальная дневная ставка 30,78 евро. Если же зарплата человека в расчетный период составляла 3000 евро, то его дневная ставка отпускных за дополнительный отпуск по уходу за ребёнком 3000 : 30 = 100, 50% из которых — это 50 евро. Данные примеры действительны в случае стабильно одинакового дохода и одного работодателя.
Если один из родителей ребенка умер или в регистре народонаселения отсутствует запись относительно отца ребенка, то родитель имеет право на дополнительный отпуск по уходу за ребенком в размере до 20 дней на одного ребенка до достижения им 14 лет, однако в общей сложности не более чем 30 календарных дней в один календарный год. Если человек использует дополнительный отпуск по уходу за ребенком, то его основной отпуск работника не сокращается. Поэтому работодатели должны учитывать поправки к закону и отражать все отпуск в графике отпусков.
Законом устанавливается, что если работник пожелает использовать дополнительный отпуск по уходу за ребенком, не указанный в графике отпусков, в течение более 15 дней подряд, то он должен уведомить об этом работодателя как минимум за 30 календарных дней, чтобы у того была возможность реорганизовать работу. В остальных случаях действует общее правило, по которому работник обязан сообщать работодателю о желании взять не отмеченный в графике отпусков отпуск не позже, чем за 14 дней до него.
Поскольку со вступлением нового закона в силу неиспользованные дни дополнительного отпуска по уходу за ребенком сгорают, разумно их использовать до 1 апреля.
Новая система призвана облегчить жизнь работодателей и Департамента социального страхования (SKA). Для ходатайства о дополнительном отпуске по уходу за ребенком необходимо будет зайти в самооблуживание SKA, где человек увидит, сколько у него неиспользованного дополнительного отпуска по уходу за ребенком, и сможет отметить период, на который он хочет уйти в отпуск. Инфосистема SKA пошлет информацию напрямую работодателю. Таким образом, работодателю более не придется самому ходатайствовать о компенсации за отпуск работника, а SKA будет переводить компенсацию напрямую родителю.