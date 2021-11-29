С января пополнится список домов, где датчик угарного газа обязателен
Угарный газ — незаметный враг, от последствий которого поможет уберечь только раннее его обнаружение. К сожалению, каждый год случается несколько несчастий, когда угарный газ уносит жизни людей. Опасности, связанные с угарным газом, не стоит недооценивать, и меньшее, что каждый может сделать для себя и своих близких — это установить дома датчик угарного газа. ”Так как угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, без специального датчика его не распознать. Кроме этого, этот газ очень ядовит — он усыпляет жертву и лишает его возможности самостоятельно выйти из комнаты”, — объяснила руководитель отдела слежения за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе.
Первичные симптомы отравления угарным газом — сонливость, тошнота и головная боль. В более тяжёлых случаях отравление также может привести к неврологическим расстройствам, коме и смерти. Наиболее подвержены отравлению угарным газом дети и люди с заболеваниями органов дыхания и кровообращения, а также пожилые люди. Часто нет возможности связать более легкие симптомы с угарным газом, поэтому источник проблемы остаётся необнаруженным.
В этом году от угарного газа пострадали по меньшей мере 44 человека, в половине случаев из-за поломки в отопительной системе или неправильного её использования. ”Для того, чтобы произошло отравление газом, нужно совсем немного. Часто угарный газ проникает в комнату из-за слишком рано закрытой печной заслонки. К сожалению, раннее закрытие заслонки не делает помещение теплее, но зато увеличивает риск попадания угарного газа в комнату. Это уже проверено, доказано и все печники могут это подтвердить”, — сказала Тяхе. Вторая частая причина, почему угарный газ может проникнуть в комнату — это неисправности в отопительном приборе, которые не заметны на первый взгляд. Их может вовремя обнаружить трубочист, который должен обслуживать отопительную систему каждый год.
”Чтобы предотвратить смерти из-за угарного газа, с нового года датчик угарного газа станет обязательным в домах, где есть твердотопливная плита, печь, камин или котёл. Сюда также входят дачи, в которых люди не живут каждый день, но время от времени ночуют. Так же датчик станет обязательным в тех нежилых домах, где есть отопительная система, работающая на твёрдом топливе”, — объяснила Тагне Тяхе.
Правильное место для установки датчика угарного газа зависит от многих факторов — от типа отопительной системы, планировки комнат, системы вентиляции, окружающего пространства и от того, где чаще всего в доме люди проводят время. При установки датчика нужно обязательно следовать руководству по эксплуатации устройства, потому что только так можно быть уверенным, что датчик работает правильно и вовремя сообщит об утечке газа. Как и у всех датчиков, у датчика угарного газа есть срок годности, за которым нужно следить. Тогда можно быть уверенным, что он рабочий. Устаревший прибор нужно заменить.
Если датчик сработал, нужно как можно быстрее покинуть помещение и выйти на свежий воздух. Выходя из комнаты, нужно открыть окна и заслонки отопительной системы. Если вы почувствуете себя плохо или симптомы отравления усилятся, нужно незамедлительно позвонить по номеру 112.
Спасательный департамент каждый день проводит домашние консультации, чтобы предотвратить несчастные случаи. В этом году было проконсультировано 9500 домов с печным отоплением, датчик угарного газа был лишь в 35% из них. Так как приближаются праздники, самое время упаковать своим друзьям и близким в качестве подарка датчик угарного газа, который может спасти им жизнь.