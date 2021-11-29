С января пополнится список домов, где датчик угарного газа обязателен

Угарный газ — незаметный враг, от последствий которого поможет уберечь только раннее его обнаружение. К сожалению, каждый год случается несколько несчастий, когда угарный газ уносит жизни людей. Опасности, связанные с угарным газом, не стоит недооценивать, и меньшее, что каждый может сделать для себя и своих близких — это установить дома датчик угарного газа. ”Так как угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, без специального датчика его не распознать. Кроме этого, этот газ очень ядовит — он усыпляет жертву и лишает его возможности самостоятельно выйти из комнаты”, — объяснила руководитель отдела слежения за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе.

Первичные симптомы отравления угарным газом — сонливость, тошнота и головная боль. В более тяжёлых случаях отравление также может привести к неврологическим расстройствам, коме и смерти. Наиболее подвержены отравлению угарным газом дети и люди с заболеваниями органов дыхания и кровообращения, а также пожилые люди. Часто нет возможности связать более легкие симптомы с угарным газом, поэтому источник проблемы остаётся необнаруженным.

В этом году от угарного газа пострадали по меньшей мере 44 человека, в половине случаев из-за поломки в отопительной системе или неправильного её использования. ”Для того, чтобы произошло отравление газом, нужно совсем немного. Часто угарный газ проникает в комнату из-за слишком рано закрытой печной заслонки. К сожалению, раннее закрытие заслонки не делает помещение теплее, но зато увеличивает риск попадания угарного газа в комнату. Это уже проверено, доказано и все печники могут это подтвердить”, — сказала Тяхе. Вторая частая причина, почему угарный газ может проникнуть в комнату — это неисправности в отопительном приборе, которые не заметны на первый взгляд. Их может вовремя обнаружить трубочист, который должен обслуживать отопительную систему каждый год.