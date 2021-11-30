Министр социальной защиты: пришло время дискуссии на тему ассистированного суицида

”Однажды даже самого сильного человека, будь то сам больной или его близкий, сломит неизвестность перед вопросами: когда и как? Это тяжело даже тогда, когда с ситуацией смирились”, — говорит Рийсало в Eesti Päevaleht.

”Можем ли мы повернуться спиной к задаче, которая до этой поры считалась самой важной: сохранение жизни? Как объяснить обществу, что можно и по-другому? Что отказ тоже допустим? Конечно же, только в случае сознательного, твердого, непоколебимого желания самого больного. Что этично и кто должен это оценивать? Сам человек, близкий или врачи? Отношение к ассистированному суициду зависит от того, каким его сформирует общество. Я считаю, что пришло время начать дискуссию”.

Министр напомнила, что в Эстонии, как и в остальной Европе, население стареет. К 2040 году доля людей пожилого возврата вырастет с 20% до 25,6%. продолжительность жизни увеличивается, но количество лет, в течение которых здоровье находится на хорошем уровне, не растет в том же темпе. У нас все больше людей, которым требуется долгосрочный уход. Тяжело больных людей, прогнозы для которых самые пессимистичные.

Рийсаор подчеркивает, что об ассистированном самоубийстве может идти речь только по желанию самого пациента, любое давление должно быть исключено.

”Необходимо разработать многоуровневую систему снижения рисков, чтобы быть уверенным в желании человека. Инициировать дискуссию, в которую будут вовлечены как пациенты, так и органы, представляющие пациентов, эксперты по биоэтике, врачи. Нужно достигнуть общественного консенсуса, прежде чем приступать к созданию параграфов. Безусловно, общественная дискуссия не должна ограничиваться рассмотрением только лишь вопросом ассистированного суицида или эвтаназии, а должна касаться и в целом возможностей для достойного окончания жизни, в том числе расширения возможностей паллиативного лечения”, — говорит Рийсало.