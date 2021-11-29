За рубежом
29.11.2021, 15:11

ВИДЕО | Литовские пограничники не пустили в Литву две группы мигрантов: в одной из них было 46 человек

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Литовские пограничники поделились кадрами, на которых зафиксировано, как в субботу рядом с Друскининкай в страну не были впущены две группы нелегальных мигрантов, всего 64 человека, пишет Rus.Delfi.lt.

В одной группе было 18 человек, незаконно нарушивших границу со стороны Беларуси и задержанных должностными лицами, в другой — 46. Все мигранты были взрослыми, за исключением одной девушки. Она была с родителями, семья попросила, чтобы ее вернули в Беларусь с другими попутчиками. Мигранты рассказали пограничникам, что они попали в Литву при помощи белорусских должностных лиц.

Иностранцы в помощи не нуждались, чувствовали себя хорошо, были в сезонной одежде, вели себя спокойно, конфликтов не было.

Пограничники курорта передали мигрантам гуманитарные пакеты с продуктами, водой и другими полезными для них вещами. Тогда иностранцев не пустили в Литву и они вернулись в Беларусь.

С начала августа, когда пограничники получили право разворачивать иностранцев из Беларуси, 7 578 человек не попали в Литву.

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