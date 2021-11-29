За сутки в Эстонии выявлено 311 случаев заражения коронавирусом, умерли семь человек

По состоянию на утро 29 ноября в больнице находятся 306 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 254 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 186, или 73,2%, не вакцинированы и 68, или 26,8%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 33 новых истории болезни. Умерло семь зараженных коронавирусом: 71-летний мужчина, 79-летний мужчина, 81-летняя женщина, 86-летняя женщина, 87-летняя женщина, 88-летний мужчина, 89-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 3 999 результатов теста, из которых 311 оказались положительными. Из получивших положительный тест 206 не были вакцинированы и 105 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 951 дозу вакцины, из них новых вакцинаций начали 246. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 171 176 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 59,1%.

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