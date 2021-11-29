Лутсар: было бы очень нелогично, если бы вакцина не работала против омикрона

"Есть много разных мнений, что этот штамм распространяется быстрее и обуславливает прорывную инфекцию, но нет информации, а такие утверждения трудно проверить. Много неизвестности и путаницы", – прокомментировала Лутсар распространение нового штамма коронавируса под названием омикрон.

Она отметила, что новые лекарства, которые вскоре поступят на рынок, работают против вируса: "Когда вирус распространяется быстро, то что бы мы ни делали, штамм доберется до нас. Мы это видели уже дважды, как в странах с очень строгими мерами, так и без них".

Многие страны Европы запретили авиарейсы из Южной Африки, требуя от прибывающих оттуда пассажиров прохождения теста и соблюдения карантина.

"В новом штамме нет ничего удивительного. Вирус не может позволить себе вымереть, он все время должен придумывать новые уловки. Новые мутации появляются постоянно", – напомнила профессор, добавив, что важно вакцинироваться и делать бустерные прививки.