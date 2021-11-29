ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"

Предварительные данные свидетельствуют о том, что у людей, ранее перенесших COVID-19, может быть повышенный риск заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

В ВОЗ отметили, что более подробная информация будет доступна "в ближайшие дни и недели".

В организации подтвердили, что используемые в настоящий момент ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым штаммом.

Ранее ВОЗ подчеркнула, что "омикрон" недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта "дельта". При этом в ВОЗ напомнили, что вакцины имеют решающее значения для снижения смертности и тяжести переносимой болезни.

"Омикрон"

В конце ноября специалисты сообщили о выявлении в Ботсване и ЮАР нового штамма коронавируса B.1.1.529. ВОЗ на чрезвычайном заседании в пятницу признала новую мутацию, названную "омикрон", "вызывающей озабоченность". Израиль, ЕС и ряд других стран ввели запрет на въезд из части африканских государств.

По информации зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Австралии и ряде стран Европы. Все указанные случаи являются завозными.