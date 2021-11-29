Прививка от коронавируса — каждые полгода? Новые данные ученых

Так называемые бустерные прививки от коронавируса считаются сегодня необходимыми, поскольку со временем количество антител в крови вакцинированного человека уменьшается. В случае с мРНК-вакцинами, к которым относятся, например, BioNTech/Pfizer и Moderna, это происходит, как правило, через полгода после полной иммунизации. После использования других вакцин, которые требовали только одной прививки, например Johnson&Johnson, немецкая Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) рекомендует делать бустерную прививку еще раньше.

Бустерная прививка: сколько раз ее делать

Но означает ли это, что теперь мы будем вынуждены каждые полгода или каждую осень делать бустерные прививки, как, например, от гриппа? Пока ответа на этот вопрос медики не знают, поскольку у человечества нет соответствующего опыта. Ведь коронавирус - новый вызов человечеству.

В принципе, вполне вероятно, что имеющиеся на данный момент вакцины от коронавируса в будущем должны быть изменены определенным образом, чтобы эффективно бороться с новыми вариантами вируса, как это происходит в случае с сезонными прививками от гриппа. Уже сейчас разрабатываются многочисленные новые вакцины, которые должны быть эффективны и против дельта-варианта коронавируса.

При этом решающую роль будет играть сам ход пандемии. Неизвестно, закончится ли она после четвертой или пятой волны или коронавирус со всеми его вариантами станет эндемичным и нам придется бороться с ним десятилетиями. Тесно с этим связан вопрос коллективного иммунитета. Скоро ли нам удастся его достичь? Будет ли он сформирован вследствие вакцинации или в результате того, что все переболеют, как это происходит во многих странах Африки? Судя по нынешнему числу заражений коронавирусом, это может произойти и в Европе.

Какую роль играют Т-клетки?