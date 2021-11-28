Профессор-вирусолог Андрес Меритс: знаний о новом штамме COVID-19 почти нет. Важно тестирование

По словам эстонского ученого, знаний о штамме "омикрон" еще почти нет, известно лишь, что в его белках необычно много мутацией, передает ERR.

"Он очень быстро распространился по Южной Африке, но очень трудно сказать, произошло это из-за его конкурентного преимущества или просто потому, что там был эпидемический фон крайне низок — пару недель назад там случаев инфицирования практически не было", — сказал Меритс.

Неясно и то, насколько хорошо от омикрона защищает вакцина или естественный иммунитет после перенесенного заболевания.

Меритс считает, что бесплатное тестирования иностранцев в любом случае не повредит.

"У этого штамма есть такое свойство, что ПЦР-тест покажет, идет ли речь об омикроне или нет".

Вирусолог подчеркивает важность тестирования и жителей нашей страны - в подозрительных случаях и по возвращении в Эстонию.

"Ведь ясно, что вирус распространился шире, чем только в Южной Африке. Насколько мне известно, в Бельгию он был завезен из Египта или Турции, и, вероятно, скоро его можно будет обнаружить в различных местах. Не вероятно, а почти наверняка", — сказал Меритс.

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