Эпидемическая ситуация c COVID-19 в Эстонии улучшилась до "желтого" уровня

"По показателям мы сегодня (в воскресенье - ред.) перешли с высокого (оранжевого) уровня риска на средний (желтый)", - сказал ERR пресс-секретарь Департамента здоровья Имре Каас.

"Однако надо учитывать, что выходные влияют на статистику понедельника, и в зависимости от ситуации с числом госпитализированных и новых случаев заражения мы в понедельник можем опять вернуться к высокому уровню риска. Так что статистически мы действительно вышли на "желтый" уровень, но на самой грани", - добавил он.

Каас напомнил, что правительство пересматривает общегосударственный уровень риска раз в неделю на кабинетном заседании. "Когда правительство примет к сведению информацию об уровне риска, то изменение будет отображено на всех публичных каналах", - отметил представитель ведомства.

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