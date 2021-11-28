ЧП и криминал
28.11.2021, 16:59

Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн — Нарва: столкнулись четыре автомобиля, госпитализированы три женщины и ребенок

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Foto: Taavi Sepp
В 15.24 в Центр тревоги поступила информация о ДТП на 176-м километре шоссе ТаллиннНарва (село Конью).

Как сообщает полиция, столкнулись автомобили Citroen C4, Mitsubishi Colt, Volkswagen Caddy и Volkswagen Passat. С места аварии в больницу увезли четырех четырех человек: 63-, 45- и 43-летних женщин, а также 11-летнюю девочку.

К 17 часам движение на трассе было частично восстановлено: полиция стала пропускать грузовики, легковушки по-прежнему направляются в объезд (через Вока).

Будет дополнено по мере поступления новой информации.

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