28.11.2021, 16:38
ГРАФИК | Завтра лучше посидеть в темноте? Такой цены на электричество в Эстонии еще не видели!(24)
Foto: Tiit Blaat
В понедельник биржевая цена на электричество установит очередной рекорд — вечером в районе пяти часов оно будет стоить почти 420 евро за мегаватт-час.
Минимальная цена электроэнергии будет завтра 130 евро, а самая высокая — рекордные 421 евро за мегаватт-час.
Будет побит и рекорд в средней стоимости мегаватт-часа. Если установленный вчера рекорд (для стоимости в воскресенье) составлял 188 евро, то завтра она средняя стоимость электроэнергии будет 263 евро.
Ниже приводится почасовой график стоимости электроэнергии на бирже Nord Pool (указано среднеевропейское время).