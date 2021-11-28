ГРАФИК | Завтра лучше посидеть в темноте? Такой цены на электричество в Эстонии еще не видели!

Минимальная цена электроэнергии будет завтра 130 евро, а самая высокая — рекордные 421 евро за мегаватт-час.

Будет побит и рекорд в средней стоимости мегаватт-часа. Если установленный вчера рекорд (для стоимости в воскресенье) составлял 188 евро, то завтра она средняя стоимость электроэнергии будет 263 евро.