ФОТО | На Ратушной площади Таллинна зажглась первая свеча Адвента
"Хотя в мире сегодня много непредсказуемости и тревоги, мы думаем, зажигая свечу Адвента, о мире, благодарности и радостном Рождестве. В нынешнее время очень важно, чтобы люди были внимательными друг к другу, дарили друг другу тепло и позитив", — сказал Кылварт.
На традиционном торжественном мероприятии по случаю зажжения первой свечи Адвента выступят хоры Таллиннского прихода Эстонской Евангелическо-лютеранской церкви: камерный хор Домского собора Laudate Dominum, концертный хор прихода Каарли — Камерный хор Canorus, камерный хор прихода Святого Духа, камерный хор прихода Пеэтели, камерный хор Виймсиского прихода, смешанный хор прихода Яани, камерный хор прихода Яани, камерный хор Activa и Таллиннский камерный хор под управлением Вельо Рейера, Пяртеля Тоомпере и Эве Падар. Церемонию проведет Прийт Вольмер.
Рождественская ель была доставлена на Ратушную площадь 18 ноября из волости Куусалу. В пятницу на площади начал работу рождественский рынок.