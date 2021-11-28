ФОТО | На Ратушной площади Таллинна зажглась первая свеча Адвента

"Хотя в мире сегодня много непредсказуемости и тревоги, мы думаем, зажигая свечу Адвента, о мире, благодарности и радостном Рождестве. В нынешнее время очень важно, чтобы люди были внимательными друг к другу, дарили друг другу тепло и позитив", — сказал Кылварт.