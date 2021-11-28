Врачи сообщили, какая группа людей наиболее уязвима перед новым штаммом "омикрон". Каковы его симптомы?

”Молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет поступают с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии”, — рассказала Матива, отметив, что около 65% из них не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь первой дозой.

Другой врач из ЮАР назвала симптомы омикрон-штамма COVID-19

Симптомы нового омикрон-штамма коронавируса проявлялись в легкой форме в отличие от других штаммов. Об этом сообщила врач из Южно-Африканской Республики (ЮАР), где выявили новый штамм, Анжелика Кутзи, пишет The Telegraph.

По словам врача, пациенты, у которых обнаружили омикрон-штамм, жаловались на сильное чувство усталости, кроме того, у шестилетнего заболевшего зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру. При этом пациенты с новым штаммом, как отметила Кутзи, чаще всего были молодыми людьми. Врач также уточнила, что у пациентов не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.

”Их симптомы были весьма отличны от тех, с которыми я сталкивалась раньше, и проявлялись в легкой форме”, — сказала врач.

По словам Кутзи, среди ее пациентов около 20 человек сообщили о таких симптомах. В основном это были здоровые мужчины, которые пришли ”очень уставшими”, кроме того, около половины из них не были вакцинированы.

В ЮАР, как и в других странах Южной Африки, активно распространяется новый штамм коронавируса. Впервые о нем сообщили британские ученые 24 ноября. Они обратили внимание на большее число мутаций штамма, которые могут способствовать его более быстрому распространению и устойчивости к существующим вакцинам.

Первые случаи заражения им выявили в ЮАР и Ботсване, затем инфицированных обнаружили в Британии, Германии, Нидерландах, Австралии и других странах. Преимущественно это были завозные случаи, напоминает РБК.