Врачи сообщили, какая группа людей наиболее уязвима перед новым штаммом "омикрон"

”Молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет поступают с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии”, — рассказала Матива, отметив, что около 65% из них не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь первой дозой.

В ЮАР, как и в других странах Южной Африки, активно распространяется новый штамм коронавируса. Впервые о нем сообщили британские ученые 24 ноября. Они обратили внимание на большее число мутаций штамма, которые могут способствовать его более быстрому распространению и устойчивости к существующим вакцинам.

Первые случаи заражения им выявили в ЮАР и Ботсване, затем инфицированных обнаружили в Британии, Германии, Нидерландах, Австралии и других странах. Преимущественно это были завозные случаи, напоминает РБК.