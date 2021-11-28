Экономика
28.11.2021, 13:52

Цены на моторное топливо в Эстонии пошли вниз

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Foto on illustratiivne
Foto on illustratiivne
Foto: Kiur Kaasik
Сеть заправок Terminal Oil понизила стоимость бензина и дизельного топлива на 3,2 цента за литр. Тем самым продавец топлива отреагировал на снижение нефтяных цен на мировом рынке.

Бензин марки "95" теперь на заправках Terminal Oil стоит 1,547 евро за литр, бензин "98" — 1,597 евро. Дизельное топливо продается по 1,347 евро/литр.

Исполнительный директор Terminal Oil Йорген Ыйгус пояснил, что таким образом компания быстро отреагировала на падение цен на нефть на мировом рынке.

В пятницу цены на нефть на мировом рынке резко пошли вниз на фоне опасений в связи с распространением нового опасного штамма коронавируса.

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