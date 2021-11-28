Цены на моторное топливо в Эстонии пошли вниз

Бензин марки "95" теперь на заправках Terminal Oil стоит 1,547 евро за литр, бензин "98" — 1,597 евро. Дизельное топливо продается по 1,347 евро/литр.

Исполнительный директор Terminal Oil Йорген Ыйгус пояснил, что таким образом компания быстро отреагировала на падение цен на нефть на мировом рынке.

В пятницу цены на нефть на мировом рынке резко пошли вниз на фоне опасений в связи с распространением нового опасного штамма коронавируса.