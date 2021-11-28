"2700 евро за перелом". Пациентка: визит к остеопату закончился переломом позвоночника

”Знаете, это было просто ужасно, — говорит она. — Когда я пришла, он уже заканчивал с ней, и в какой-то момент начал работать достаточно жестко. Он поднимал ее ноги, сгибал их и буквально ”вколачивал” в грудь. Потом перевернул ее на бок и стал очень сильно ее выкручивать. Она кричала и просила прекратить, но он отвечал что-то вроде: ”Я врач, я знаю, что и куда”, и продолжал”.

Совершенно случайно у происходящего оказался свидетель — другая пациентка данного остеопата, которая пришла чуть пораньше и сидела в той же комнате на диванчике в ожидании своего времени.

”Кульминация истории произошла 8 февраля прошлого года, когда я, как обычно, пришла к нему на прием, — рассказывает она. — Большую часть сеанса все было хорошо, но под конец с ним что-то случилось. Он стал опять использовать мануальные техники. Я сразу сказала: ”Что вы делаете? Мне больно!” А он ответил: ”Я врач, я знаю, что делаю”, и продолжал”.

Валентина Петровна отмечает, что между ней и доктором — приличная разница в возрасте, почти 20 лет.

”И он, похоже, испугался, что кошелек ускользает, — рассказывает пенсионерка. — И вроде как стал пытаться со мной ”подружиться”. Присылал мне разные скабрезные картинки поздними вечерами… И смех, и грех. Я спросила: ”Зачем вы мне это присылаете?” Он отшутился, типа для поднятия настроения. И продолжал присылать. В какой-то момент я решила просто игнорировать: ну шлет и шлет. Странное поведение для остеопата, ну да ладно. Может, одиноко человеку”.

В какой-то момент Валентине Петровне стало лучше, и она стала ходить к своему остеопату все реже и реже.

”Ну а потом что-то испортилось, — говорит пенсионерка. — То ли у доктора началась звездная болезнь, то ли еще что, но он начал практиковать новые методы, стал использовать мануальную терапию и пытаться пробовать свои приемчики на мне. Я сразу сказала, что мне просто нужна поддерживающая терапия, и хожу не за тем, чтобы мне сделали больно”.

Валентина Петровна рассказывает, что на протяжении многих лет это был специалист, которому она доверяла.

Наталья (имя изменено) говорит, что это продолжалось минут 10–15, потом визит Валентины Петровны закончился.

”Когда я увидела, как она при помощи остеопата встает со стола и как при этом выглядит, мне стало просто страшно, — вспоминает клиентка. — Было видно, что ей очень плохо. Она еле передвигалась и тут же стала звонить сыну, чтобы он ее забрал”.

Сын отвез пенсионерку домой, но лучше ей не становилось. Далее — как в тумане: скорая, больница, МРТ и новость: ”У вас компрессионный перелом”.

Никто не контролирует

”Два месяца я восстанавливалась, — говорит пенсионерка. — Костыли, обезболивающие, бесконечные походы по врачам. Кое-как выкарабкалась. Только вот не прошло это бесследно — если раньше я могла долго стоять, то сейчас могу постоять максимум минут 20, и уже все. Хожу с палкой, периодически держусь за стены. Я до сих пор работаю, я маклер, и надо сказать, что раньше я была очень активной и буквально бегала, а сейчас с трудом хожу — что, несомненно, сказывается на моей работоспособности”.

А что же остеопат? По словам пенсионерки, он сначала пообещал, что его какой-то доктор посмотрит ее анализы и снимки.

”А потом вообще ушел в подполье и перестал отвечать на мои сообщения”, — разводит руками она.

Пенсионерка, едва встав на ноги, обратилась к юристу. Юрист проверила доктора по базам данных и выяснила: этот доктор в Эстонии даже не зарегистрирован!

”По закону, у каждого врача, который работает в нашей стране, должна быть регистрация, — поясняет Тамара Вологжанина, юрист Валентины Петровны. — Но у него ее, как выясняется, нет”.

Тогда пенсионерка решила обратиться в Экспертную комиссию при Министерстве социальных дел. Собрала свидетельские показания всех, кто видел ее в тот день, написала заявление и подала его на рассмотрение в комиссию.