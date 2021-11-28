В Германии врач прививал людей самодельной вакциной от COVID-19

Речь идет о вакцине от коронавируса, созданной местным врачом и предпринимателем, профессором медицины Винфридом Штёккером, которому принадлежит аэропорт Любека. Если подозрения полиции оправдаются, его поступок будет квалифицирован как нарушение закона о лекарственных средствах.

В апреле 2020 года немецкие СМИ, в том числе журнал Der Spiegel, рассказали историю профессора Штёккера, разработавшего в своей лаборатории вакцину от COVID-19. Изначально он тестировал препарат на себе, друзьях и членах семьи, позже сделать прививку согласились несколько десятков добровольцев.

В начале сентября 2020 года врач сообщил о результатах своих исследований в Институт имени Пауля Эрлиха (Das Paul-Ehrlich-Institut), отвечающий в ФРГ за регистрацию вакцин и мониторинг в этой области. Штёккер попросил расширить испытания, чтобы подтвердить эффективность препарата, однако в ответ институт обратился в прокуратуру.

27 ноября в принадлежащем Штёккеру аэропорту Любека, где и проходила акция вакцинации, собрались около 230 человек. Более 50 добровольцев успели сделать укол до вмешательства полиции и служб охраны правопорядка.

Вакцина от COVID-19 профессора Штёккера

По словам самого Штёккера, его препарат основан на "рекомбинантном антигене, который можно легко и дешево получить в пробирке". Разработанная профессором медицины вакцина сравнима с той, которую применяют против гепатита А и В. Аналогичный принцип действия имеет вакцина от коронавируса американского концерна Novavax, заявку о регистрации которой для применения в ЕС в настоящее время рассматривает регулятор EMA.

Поскольку антиген, в отличие от используемых в мРНК- и векторных вакцин, размножается не в организме человека, а в лабораторной пробирке, "можно не опасаться бесконтрольного распространения в организме человека внедренной в него посторонней генетической информации", поясняет немецкий врач.