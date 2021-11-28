ECDC: штамм "омикрон" представляет риск для Европы. Финны призывают не впадать в панику

Согласно европейскому ведомству, о свойствах омикрона, таких как заражаемость или устойчивость к вакцинам, пока еще известно довольно мало. В то же время ведомство считает возможным, что штамм сможет быстро распространиться также в европейских странах, передает yle.fi.

Главврач медицинского округа HUS Аско Ярвинен считает, что если омикрон доберется до Финляндии, его смогут выявить так же быстро, как предыдущие штаммы альфа и дельта. В этот раз, однако, борьбу с распространением заболевания не придется начинать с нуля.

"Большинство жителей Финляндии получило две прививки, то есть какая-то защита в том числе от новой мутации вируса у населения есть, — считает Ярвинен. — Также известно, что технически вакцину довольно быстро можно изменить для борьбы с новым штаммом, и производство вакцин налажено хорошо. Так что начинать с нуля не придется".