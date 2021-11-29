Правда ли, что через вакцину от коронавируса можно заразиться прионными заболеваниями?

Первым описанным прионным заболеванием была болезнь овец под названием ”скрепи”, выражающаяся вначале кожным зудом, из-за чего животное начинало чесаться (scrape — англ. ”скрести”), затем наступал паралич и смерть. Случаи скрепи отмечались ещё в 1700-е годы в Европе. В 1920-х немецкие врачи Ганс-Герхард Крейтцфельдт и Альфонс Якоб исследовали неизлечимое заболевание нервной системы у людей. В частности, они сделали препараты мозга погибших, похожие на губку из-за гибели целых участков нейронов. Позже заболевание было названо болезнью Крейтцфельдта — Якоба в честь её исследователей.

Информацию о связи вакцин и прионных заболеваний также распространяют в Telegram-каналах , блогах , социальных сетях и даже в СМИ . Например, актриса и телеведущая Мария Шукшина утверждает : ”Экспериментально показано, что S-белок обладает прионным эффектом, то есть вызывает неправильную укладку белков нейрональных клеток и повреждает нейроны мозга. В крови он индуцирует образование нерастворимых амилоидных сгустков, мешающих кровотоку и вызывающих тромбозы сосудов. В отдалённой перспективе — развитие прионных болезней мозга у вакцинированных. Игнорирование этого свойства S-белка приведёт к тому, что через несколько лет у десятков миллионов вакцинированных россиян будет выявлено слабоумие и нейродегенеративные заболевания мозга”. Об РНК-вакцине сообщают , что она ”вызывает долгосрочные неврологические нарушения вплоть до смертельных болезней Альцгеймера и Лу Герига”. По словам пользователей интернета , у некоторых вакцинированных слабоумие наступало буквально через два дня после прививки.

Первоисточником информации о грядущих побочных явлениях вакцинации стали люди с медицинским и биологическим образованием. Американский иммунолог Джон Классен предупреждает о таких последствиях мРНК-вакцин в своей статье ”РНК-вакцины против COVID-19 и риск прионных заболеваний”, которую опубликовал журнал Microbiology & Infectious Diseases. Российский микробиолог и полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий сообщает в своей книге ”COVID-19: трудный экзамен для человечества”, что к таким последствиям может привести S-белок из вакцин. Французский нобелевский лауреат Люк Монтанье заявляет , что знает о как минимум пяти случаях прионного заболевания, возникшего после вакцинации препаратом Pfizer — BioNTech.

Однако возбудитель болезни долгое время оставался неизвестным — на него не действовали известные антибиотики, он не погибал при температуре 95 °С и не распознавался под микроскопами того времени. Тогда Карлтон Гайдушек и предположил наличие некого патогена, меньше вируса по размеру. Только в 1982 году частицу смог выделить американский врач Стэнли Прузинер, он назвал её прионом (от слов protein, ”белок”, и infection, ”инфекция”). За это открытие он был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1997 году.

Препараты мозга форе, отправленные в Европу, были крайне похожи на те, что заготовили в своё время Крейтцфельдт и Якоб. Их структуру также опознал британский ветеринар Билл Хэдлоу, указав, что наблюдал подобные поражения у овец, погибших от скрепи. Так все эти заболевания были объединены в одну группу. Карлтон Гайдушек и работавшая там же антрополог Ширли Гласс догадались, что ритуальный каннибализм и есть путь передачи заболевания. Из уважения к погибшему соплеменники съедали его, в том числе мозг, так как верили, что его таланты таким образом передаются другим. Женщины и дети, заболевавшие чаще всего, как раз занимались приготовлением ритуальной поминальной трапезы, а следовательно, и больше контактировали с инфицированными тканями. На сегодняшний день куру в племени форе удалось искоренить почти полностью, избавившись от ритуального каннибализма. По разным данным, последняя смерть от куру зафиксирована в 2005 или 2009 году.

Только в 1967 году американский педиатр Карлтон Гайдушек смог связать клиническую картину другого прионного заболевания, болезни куру, и возбудителя, не относящегося к ранее известным бактериями, вирусам, простейшим или грибкам. Гайдушек изучал в Новой Гвинее вирусные заболевания. Там он заинтересовался болезнью, которые аборигены называли куру — на местном языке это слово обозначало ”дрожь” или ”порчу”, что указывало на веру в сверхъестественную природу заболевания. Наиболее подвержены куру были дети и женщины племени форе, практиковавшего ритуальный каннибализм. На протяжении нескольких месяцев заболевшего человека трясло, из-за дрожи он терял способность вначале стоять, потом и сидеть, затем дрожь сменял паралич и наступала смерть.

К вакцинам на основе S-белка относится используемый в России ”Спутник V”, а также некоторые западные, например AstraZeneca и Johnson & Johnson. S-белок по своей структуре даже не близок к белку PrPC (нормальный прионный белок) или к белку PrPSc (прионный белок, связанный с заболеваниями). Самое наглядное их различие: S-белок состоит из порядка 1300 аминокислотных оснований, а PrPC — лишь из 208. Обладать прионным эффектом неприонный белок не может.

Прион — белок, производство которого закодировано в 20-й хромосоме, чья нормальная форма может спонтанно или под действием внешних факторов менять свой химический состав, вызывая нейродегенеративные заболевания. Болезни Альцгеймера и Лу Герига (также известна как боковой амиотрофический склероз, БАС) не относятся к прионным заболеваниям. Основной причиной первой на сегодняшний день считают отложения бета-амилоида, пептида, чей белок-предшественник закодирован не в 20-й, а в 21-й хромосоме. Причина БАС окончательно не установлена, около 20% случаев — наследственные, связанные с мутациями гена супероксиддисмутазы-1, расположенного опять же не в 20-й, а в 21-й хромосоме.

На сегодняшний день известно пять заболеваний человека, которые вызывают прионы: уже упомянутые выше болезнь Крейтцфельдта — Якоба и куру, а также синдром Гертсманна — Штреусслера — Шейнкера, вариабельная протеаза — чувствительная прионопатия и фатальная инсомния (все три имеют преимущественно наследственную природу, и лечения от них не существует). У животных прионы ответственны за возникновение трансмиссивных губчатых энцефалопатий, в том числе губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота (известной в народе как коровье бешенство). Сейчас прионные заболевания обладают 100-процентной летальностью, при этом от заражения до появления симптомов обычно проходит около 30 лет, есть, правда, и более быстро развивающиеся формы.

Ещё Карлтон Гайдушек потерпел неудачу , пытаясь заразить животных с помощью инъекций частиц крови и мышц и даже препаратов мозга от погибших людей. Первый удачный запрограммированный случай заражения произошёл , лишь когда он ввёл кашицу из мозжечка погибшего от куру прямо в мозг подопытной шимпанзе Жоржетте. При этом клетки мозга не входят в состав тех клеточных линий, которые действительно использовались во время разработки почти всех известных на сегодняшний день вакцин против коронавируса.

Прионное заболевание, в частности болезнь Крейтцфельдта — Якоба, имеет четыре причины развития: спорадическая (ген мутирует сам по себе) — около 85% случаев; наследственная (ген изначально более склонен к мутации) — по разным оценкам, от 5% до 15%; ятрогенная (заражение мутировавшим прионом происходит извне, например при каннибализме у форе или при некачественно проведённой медицинской процедуре) — менее 1%; новая, вариантная (при употреблении в пищу мяса инфицированного скота) — известно 178 случая в Великобритании и 53 за её пределами. Логично, что хоть как-то с вакцинацией может быть связана только ятрогенная форма. Однако это опровергается несколькими фактами.

Вакцины на основе мРНК в России не используются. Этот класс вакцин представлен двумя препаратами: американской Moderna и немецко-американской Pfizer — BioNTech. В американской системе регистрации побочных явлений VAERS нет информации ни о прионных, ни о нейродегенеративных заболеваниях, возникших из-за вакцинации мРНК-вакцинами, сообщила американскому фактчекинговому ресурсу PolitiFact Марта Шаран, представитель Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Американская ассоциация по болезни Альцгеймера настоятельно рекомендует вакцинироваться пациентам, имеющим это заболевание.

Самый подробный отчёт по побочным явлениям от вакцин, включающий в себя данные о препаратах, основанных на S-белке, выпущен министерством здравоохранения Аргентины. Всего в нём проанализированы возможные побочные действия после более 13 млн доз ”Спутника V” и 14 млн AstraZeneca. При этом ни одна из этих вакцин, согласно отчёту, не стала причиной развития болезней Альцгеймера или Лу Герига. Сразу стоит отметить, что упоминаний прионных заболеваниях там тоже нет. Таким образом, никакие научные данные не подтверждают теории, изложенные Михаилом Супотницким .

Кожа и соединительная ткань, которые используются для приготовления желатина, на котором выращивают клеточную культуру, также не может содержать прионов. Отдельно учёные обращают внимание, что ”передача прионов ни разу не была задокументирована после внутримышечной или подкожной инъекции вакцины”. CDC ещё в 2000 году выпустили документ, в котором сообщается, что ”нет ни одного доказательства о связи болезни Крейтцфельдта — Якоба и вакцинации”. Риск заболеть после прививки они назвали лишь ”теоретическим”, подчеркнув, что преимущества вакцинации его значительно перевешивают.

При этом в истории человечества были случаи заражения прионными болезнями в ходе медицинских процедур. Например, во Франции в результате заражения в 1980-е погибло 110 детей (отстающим в росте детям вводили препарат из гипофиза животных, больных коровьим бешенством), и четыре случая заражения случились из-за переливания крови между 1996 и 1999 годом. После этого нет данных ни об одном случае ятрогенной передачи болезни. Отдельно стоит отметить, что авторитетным американским медицинским ресурсам и до начала пандемии новой коронавирусной инфекции приходилось развеивать опасения граждан насчёт того, может ли вакцина стать источником коровьих прионов. Ответ однозначен: нет, не может. При производстве вакцины действительно может использоваться сыворотка, получаемая из тканей коров. Однако прионы имеются только в мозге, спинном и головном, и в сетчатке. В сыворотке же используется эмбриональная кровь. Мало того что прионы вообще не содержатся в крови, плацентарный барьер также обеспечивает фильтрующую функцию, делая невозможным передачу прионов от инфицированного животного нерожденному эмбриону.

Более того, большинство готовых препаратов (в частности, используемая в России основанная на S-белке вакцина ”Спутник V”, неиспользуемая в России основанная на S-белке AstraZeneca, а также основанные на мРНК-технологии Moderna и Pfizer — BioNTech) очищены от клеточной линии хроматографическим методом. Более того, использованные при разработке этих вакцин линии, преимущественно HEK (Human Embryonic Kidney) 293, принадлежат, как видно из названия, эмбрионам (врождённая форма болезни Крейтцфельдта — Якоба науке не известна), следовательно, они не могут быть инфицированы прионом. К тому же линией HEK 293 пользуются с 1973 года, то есть уже 48 лет, и ни одного случая развития болезни из-за вакцинации не зафиксировано.

Отдельно стоит рассмотреть, где и кто опубликовал эту ложную информацию о связи вакцин с прионными и нейродегенеративными заболеваниями. История об этой связи относительно мРНК-вакцин была опубликована Джоном Классеном в журнале Microbiology & Infectious Diseases, который относится к так называемым ”хищническим журналам” из списка Джеффри Билла. За публикации у себя они берут с авторов деньги, при этом не обеспечивают необходимого редактирования и научного рецензирования. То есть информации, опубликованной в таком журнале, доверять в принципе нельзя. Отдельно стоит отметить, что импакт-фактор этого журнала составляет лишь 0,29.

У научного сообщества есть претензии и к тексту статьи. Так, автор пишет, что мРНК-вакцина ”была проанализирована на содержание последовательности, которые индуцируют сворачивание TDP-43 и FUS в их патологические прионные структуры, что приводит к развитию БАС, дегенерации передней височной доли, болезни Альцгеймера и другим неврологическим заболеваниям”. При этом в самом исследовании нет никаких данных, демонстрирующих, что за анализ был проведён. Учёный и популяризатор науки Дэвид Горски критикует работу Джона Классена: ”Серьёзно, как он сделал это? Он не говорит. Он просто утверждает, что "проанализировал" последовательность мРНК, кодирующую спайковый белок SARS-CoV-2, который использовался в вакцине Pfizer — BioNTech COVID-19, но не объясняет, как он это сделал. Он не приводит никаких данных, демонстрирующих, как эта последовательность активирует TDP-43 и FUS”. Американский совет по вопросам науки и здравоохранения также выпустил статью-опровержение, в которой разобрал основные тезисы автора материала.