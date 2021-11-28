Новый штамм COVID-19 "омикрон" шагает по Европе: смотрите, в каких странах континента он уже обнаружен
В субботу в Великобритании были подтверждены два случая заражения этим вариантом, пишет "Евроньюс".
Королевство ужесточает правила въезда в страну в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".
Теперь всем прибывшим в страну, в том числе вакцинированным, нужно будет сдать тест на коронавирус и самоизолироваться до получения результата.
Кроме того, в транспорте и магазинах станет обязательным ношение масок.
Первый заболевший прибыл несколько дней назад из Мозамбика в Милан. Как сообщается, он прошел полный курс вакцинации.
С декабря в Италии обязательное ношение масок будет распространяться и на открытые пространства.
Также три случая заражения омикроном зафиксированы в Германии. Один из них, пока неподтвержденный, в земле Гессен, два других — в Баварии. Все заразившиеся прибыли несколько дней назад из ЮАР.
Также первый случай нового штамма зафиксирован в Чехии.
В Нидерландах южноафриканский вариант подозревают у более 61 заразившихся.
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