Полиция просит помощи в установлении местонахождения 66-летнего мужчины

Сегодня около 14:30 Айвар ушел из своего дома в поселке Лоо в Йыэляхтме, и до сих пор не вернулся. По последней информации, около 15:00 его видели идущим в сторону Петербургского шоссе. По состоянию здоровья Айвар не может должным образом воспринимать реальную обстановку, поэтому жизнь и здоровье мужчины могут быть в опасности.