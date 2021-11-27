Полиция просит помощи в установлении местонахождения 66-летнего мужчины(4)
Сегодня около 14:30 Айвар ушел из своего дома в поселке Лоо в Йыэляхтме, и до сих пор не вернулся. По последней информации, около 15:00 его видели идущим в сторону Петербургского шоссе. По состоянию здоровья Айвар не может должным образом воспринимать реальную обстановку, поэтому жизнь и здоровье мужчины могут быть в опасности.
Полиция и близкие Айвара обыскали все окрестности поселка Лоо, а также территорию вблизи озера Маарду. В больницы Айвара также не доставляли. К поискам присоединились патрули кинологов, дрон, квадроцикл и вертолет.
Айвар худощавого телосложения и невысокого роста, был одет в тонкую вельветовую куртку зеленого цвета с карманами, на ногах — черные ботинки, на голове — кепка. Мужчина хромает на левую ногу. Полиция просит всех, кто видел Айвара, позвонить по номеру 112.