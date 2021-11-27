Коронавирус: вариант "Омикрон" находят во все новых странах; в Великобритании тоже выявили два случая

Кроме Южной Африки, "Омикрон" был уже зафиксирован в Бельгии, Израиле, Ботсване и Гонконге. В субботу о новых возможных случаях нового варианта сообщили также в Чехии и Германии. Представитель местных властей немецкой федеральной земли Гессен написал в "Твиттере", что "Омикрон" обнаружен у одного из пассажиров, которые возвращались из ЮАР.

ВОЗ отмечает, что для получения более полной информации об опасности нового варианта может понадобиться несколько недель. Британские эксперты считают, что существующие сейчас вакцины "практически наверняка" будут менее эффективными против "Омикрона", хотя по-прежнему смогут обеспечить определенную степень защиты. "Это плохие новости, но о полной катастрофе речь не идет", — сказал биолог из Оксфордского университета Джеймс Наисмит.

Ранее ученые предполагали, что необычно высокий уровень мутаций мог возникнуть в организме одного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог побороть вирус.

ВОЗ отметила, что число заражений новым вариантом вируса (который изначально был назван B.1.1.529) растет практически во всех регионах ЮАР. "Этот вариант имеет огромное число мутаций, некоторые из которых вызывают опасения", — сказано в заявлении организации. Она уточняет, что первый подтвержденный случай "Омикрона" был зафиксирован в образце, собранном 9 ноября. А 24 ноября представители ЮАР официально сообщили о новом варианте ВОЗ.

В пятницу на экстренном собрании Всемирной организации здравоохранения в Женеве мутант был классифицирован как VOC ("вариант, вызывающий опасения"). Его назвали греческой литерой "Омикрон" — как уже до этого произошло с "Альфой", "Бетой" и "Дельтой".

Многие государства ввели ограничения на въезд из ряда стран Африки. Эксперты считают, что последняя мутация вируса претерпела очень значительные изменения по сравнению с первоначальным вариантом, поэтому она может оказаться более стойкой к вакцинам. Фармацевтические компании сообщили, что уже изучают "Омикрон" и пытаются найти способы борьбы с ним.

Кроме того, новая мутация вируса была обнаружена у двух человек в Великобритании, сообщил в субботу министр здравоохранения страны Саджид Джавид. По его словам, оба случая заражения связаны между собой и с поездками в страны юга Африки, сейчас заболевшие самоизолируются в своих домах.

Точных данных о том, сколько именно людей заболели им, к настоящему моменту нет, однако ранее сообщалось о примерно 100 инфицированных, подавляющее большинство из них — в ЮАР.

Распространение нового варианта коронавируса, который некоторые эксперты называют "худшим из всех, что мы видели", очень быстро привело к новым ограничениям на поездки из африканских стран.

В пятницу вечером стало известно, что Россия с 28 ноября ограничила въезд граждан ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Эсватини и Танзании, а также Мадагаскара и Гонконга.

Аналогичные меры ввели несколько европейских государств и Великобритания (в субботу Лондон еще раз расширил "красный список", внеся в него еще и Анголу, Замбию, Малави и Мозамбик).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала правительства ЕС решительно и скоординированно ответить на появление "Омикрона".

С понедельника США также ввели запрет на полеты из нескольких африканских стран. В своем заявлении о новом варианте вируса президент Джо Байден призвал Всемирную торговую организацию отменить патенты на вакцины против ковида. Ранее Вашингтон уже обращался с этим призывом к странам мира, но его не поддержали в Европе. "Сообщения об этом новом варианте должны продемонстрировать как никогда ясно, что пандемия не закончится до тех пор, пока у нас не будет глобальной вакцинации", — сказал Байден.

В субботу стало известно, что несколько десятков пассажиров, прибывших в Амстердам из южноафриканских стран, получили положительные тесты на коронавирус. О том, каким именно вариантом ковида они были инфицированы, пока не сообщается.