ФОТО и ВИДЕО | Суд в Москве арестовал на два месяца тинейджера, помочившегося на стенд с портретом ветерана для сторис в инстаграме

Арест санкцинонирован до 25 января.

Уголовное дело в отношении москвича рассматривается по статье об оскорблении памяти защитников Отечества, совершенном публично с использованием интернета (часть 4 статьи 354.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Фотографии, где он мочится на стенд с портретом ветерана в районе Измайлово, 19-летний москвич выложил в сторис своего инстаграма. После того, как на них обратили внимание СМИ и пользователи интернета, правоохранительные органы начали его поиски и завели дело.

Понять конечно и простить ребёнка ☝️



В районе Измайлово в Москве блогер под ником ogm4tt_aka_bamperone справил нужду на стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной войны. Свой поступок он выложил в Instagram-сторис. pic.twitter.com/3sbXcS09MP — Дмiтро Романюк (@Langmestur_) November 25, 2021

После задержания москвич извинился за свой поступок. ”Я знаю, что этот поступок настолько аморален, что меня поедает изнутри, когда я смотрю на это. Мне плохо от самого себя”, — заявил он.

Ему сразу стало страшно:помимо прокуратуры 19-летнего москвича разыскивает чеченская диаспора.

Этой ночью молодой блогер помочился на стенд с портретом ветерана войны в Измайловском парке,чем «похвастался» в своей инсте ogm4tt_aka_bamperone («Матвей Алексеевич»). Однако, мразота! pic.twitter.com/LJo1aRIB2x — Елена Третьякова (@tei781) November 26, 2021