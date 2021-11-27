27.11.2021, 20:30
ФОТО и ВИДЕО | Суд в Москве арестовал на два месяца тинейджера, помочившегося на стенд с портретом ветерана для сторис в инстаграме(7)
Photo by Kirill Zharkoy on Unsplash
Измайловский районный суд арестовал 19-летнего жителя Москвы, помочившегося на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны, сообщает Meduza.
Арест санкцинонирован до 25 января.
Уголовное дело в отношении москвича рассматривается по статье об оскорблении памяти защитников Отечества, совершенном публично с использованием интернета (часть 4 статьи 354.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.
Фотографии, где он мочится на стенд с портретом ветерана в районе Измайлово, 19-летний москвич выложил в сторис своего инстаграма. После того, как на них обратили внимание СМИ и пользователи интернета, правоохранительные органы начали его поиски и завели дело.
После задержания москвич извинился за свой поступок. ”Я знаю, что этот поступок настолько аморален, что меня поедает изнутри, когда я смотрю на это. Мне плохо от самого себя”, — заявил он.