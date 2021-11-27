Опрос: Немцы не желают принимать мигрантов с белорусской границы

Всего девять процентов респондентов согласны, чтобы эти люди прибыли в ФРГ и их ходатайства об убежище в Германии были рассмотрены без каких-либо предварительных условий. 21 процент немцев согласились бы на въезд мигрантов в ФРГ лишь в том случае, если часть людей из этой группы примут другие страны Европейского Союза. Еще 18 процентов опрошенных выступили за прием лишь тех мигрантов с белорусско-польской границы, которые бегут из зоны боевых действий, сообщает DW.