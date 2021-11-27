Построенная два года назад гранитная мостовая в центре Курессааре уже разрушается

"Это прискорбно. Камень как таковой отвечает всяческим стандартам, он прочный. Дело не в камне, а совместном влиянии обстоятельств, заполнение швов и подушка оставляют желать лучшего. Кроме того, проектом не предусмотрено свободное расширение, это тоже может быть причиной разрушения", — рассказал помощник старейшины Микк Туйск.

"Эксперт посчитал, что должны были быть эластичные швы с определенными промежутками, каждые десять метров. Когда камни расширяются, то сдвигают эластичный шов. Мы строили по проекту, в нем этих швов не было. Кто в итоге покроет расходы — спорный вопрос. Нам кажется, это должен сделать проектировщик или страховая фирма", — прокомментировал ситуацию с мостовой директор инженерно-строительного подразделения Merko Пеэтер Лайдма.