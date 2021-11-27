"Он оскорблял меня и упоминал Путина": в НХЛ скандал с российской суперзвездой

За это нападающий "Рейджерс" схлопотал 10-минутный штраф. Был наказан и Маршанд, известный своим неспортивным поведением.

Panarin just chucked his glove at Marchand 😅



(📽️: @espn) pic.twitter.com/pYfJbGIjLu — TSN (@TSN_Sports) November 26, 2021

После матча Брэд сказал, что ”меня это застало врасплох. В меня много чего кидали, но обычно это делали не игроки. Что я сказал Панарину? Ну мы просто обсуждали ужин на День Благодарения. Наверное, ему не понравилось то, что ел я”.

Но New York post опубликовала мнение других источников, в частности там гвоорится, что ”Брэд Маршанд выкрикивал оскорбления в адрес Панарина со скамейки запасных ”Бостона” в конце основного времени. При этом Маршанд упомянул имя Владимира Путина и предположил, что ни одному россиянину не нравится форвард ”Рейнджерс”.

В этом матче Панарин суммарно набрал 2 (1+1) очка, получив при этом 12 минут штрафа. Это при том, что за весь прошлый сезон НХЛ у него было шесть штрафных минут.