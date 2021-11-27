Юри Ратас: нам необходимо заниматься решением сразу трех кризисов

”К вызванному пандемией коронавируса кризису добавились еще два: небывалый рост цен и миграционный кризис на белорусско-польской границе. С решением каждой их этих ситуаций нельзя затягивать ни дня. Напротив: все три проблемы требуют безотлагательных и решительных действий. От этого зависит, насколько безопасной и стабильной будет жизнь каждого жителя Эстонии”, — сказал Ратас.

Пандемия, по словам Ратаса, подставила под удар не только наше здоровье, но также повлияла на материальное положение и душевное благополучие множества людей. ”Коронавирус, с которым мы боремся уже почти два года, по-прежнему представляет опасность для наших жизней — и это мы должны учитывать. Тысячи людей потеряли из-за пандемии работу и до сих пор не могут найти новую”, — отметил он.

Ратас подчеркнул, что рост цен затронул каждую семью и предприятие. ”Под руководством Центристской партии были предприняты конкретные шаги, чтобы смягчить последствия кризиса: был заморожен рост акцизов, предприняты меры для замедления их дальнейшего роста, было принято решение о компенсации половины сетевой платы с октября по март, а для малообеспеченных семьей разработана специальная мера кризисной поддержки — компенсации части платы за электроэнергию”, — сказал Ратас.

”Для многих семей рост цен означает, что для оплаты счетов потребуется урезать другие расходы. Предприятия, чтобы компенсировать рост цен, вынуждены в свою очередь повышать цены на свои товары и услуги. Быстрый рост цен может привести к тому, что доходов людей перестанет хватать, чтобы прожить. В этой ситуации пассивность и отсутствие помощи со стороны государства — неправильный путь”, — подчеркнул Ратас.

Он добавил, что миграционный кризис на белорусско-польской границе требует крайне серьезного отношения с нашей стороны. ”То, что происходит на границе Белоруссии и Польши заставило нас задуматься о том, как повысить безопасность границ Евросоюза. Границы Эстонии и ЕС должны быть защищены”, — сказал Ратас.