27.11.2021, 14:20
Министр обороны Финляндии: мы не планируем строить ограду на границе с Россией(21)
Scanpix, FREDRIK SANDBERG
Ранее с инициативой о строительстве пограничного забора выступил финский коалиционер Кай Мюккянен.
Финляндия не планирует по примеру Эстонии протягивать вдоль границы с Россией колючую проволоку, пишет Yle со ссылкой на заявление министра обороны Антти Кайкконена.
"У нас подобных планов нет. Наша первоочередная задача — это проводить внешнюю политику и политику безопасности, благодаря которой ситуация будет оставаться мирной. Именно такая обстановка сейчас царит на наших границах, и к этому мы стремимся в будущем. Планы по обороне страны основываются не на возведении ограждений, а на других принципах", — сказал министр обороны Финляндии.
Ранее с инициативой строительстве забора на российской границе выступал бывший министр внутренних дел Финляндии от ныне оппозиционной коалиционной партии Кай Мюккянен.