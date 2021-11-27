Министр обороны Финляндии: мы не планируем строить ограду на границе с Россией

"У нас подобных планов нет. Наша первоочередная задача — это проводить внешнюю политику и политику безопасности, благодаря которой ситуация будет оставаться мирной. Именно такая обстановка сейчас царит на наших границах, и к этому мы стремимся в будущем. Планы по обороне страны основываются не на возведении ограждений, а на других принципах", — сказал министр обороны Финляндии.