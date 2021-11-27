В Кохтла-Ярве пьяный мужчина убил своего знакомого

”Эти люди и раньше попадали в поле зрение полиции из-за своего проблемного поведения и злоупотребления алкоголем”, — сказал главный руководитель Восточной префектуры Андреас Клиймант.

Для расследования происшедшего возбуждено уголовное дело по факту убийства. Уголовное дело ведет Вируская окружная прокуратура.

”Большинство убийств совершается в пьяном угаре в результате сиюминутных бытовых ссор, когда участники конфликта хватают первый попавшийся под руку острый предмет", — сказал Клиймант.

”Чрезмерное употребление алкоголя часто усугубляет рискованное поведение людей, в результате чего невозможно адекватно оценить свое окружение”, — заявил Клиймант. ”У бездумных действий и мгновенно вспыхнувших эмоций могут быть трагические последствия, которые сильно влияют на жизнь людей, близко знавших жертву”, — добавил он.

С начала года в Эстонии совершено 16 преступлений, которые привели к смерти, и пять убийств.