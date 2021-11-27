ЧП и криминал
27.11.2021, 13:55

В Кохтла-Ярве пьяный мужчина убил своего знакомого

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Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.
Foto: Kenno Soo
Сегодня утром пришло сообщение, что в квартире на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве пьяный 39-летний мужчина напал на своего 50-летнего знакомого, который в результате полученных травм скончался на месте.

”Эти люди и раньше попадали в поле зрение полиции из-за своего проблемного поведения и злоупотребления алкоголем”, — сказал главный руководитель Восточной префектуры Андреас Клиймант.

Для расследования происшедшего возбуждено уголовное дело по факту убийства. Уголовное дело ведет Вируская окружная прокуратура.

”Большинство убийств совершается в пьяном угаре в результате сиюминутных бытовых ссор, когда участники конфликта хватают первый попавшийся под руку острый предмет", — сказал Клиймант.

”Чрезмерное употребление алкоголя часто усугубляет рискованное поведение людей, в результате чего невозможно адекватно оценить свое окружение”, — заявил Клиймант. ”У бездумных действий и мгновенно вспыхнувших эмоций могут быть трагические последствия, которые сильно влияют на жизнь людей, близко знавших жертву”, — добавил он.

С начала года в Эстонии совершено 16 преступлений, которые привели к смерти, и пять убийств.

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