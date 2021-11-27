Ирья Лутсар: новый штамм коронавируса доберется и до Эстонии, но я не верю, что он станет главной опасностью для Европы

"У нас пока мало информации о новом штамме коронавируса. Мы знаем, что у него много мутаций — более 30”, — рассказала Лутсар. Она считает, что беспокойство вызывает как раз такое большое количество мутаций, а не то, как быстро новый штамм распространится по миру и будут ли более серьезные последствия течения болезни. Ирья Лутсар подтвердила, что на данный момент точные масштабы распространения Омикрона и последствия заражения новым штаммом еще не изучены.

По словам Лутсар, в настоящее время ведутся исследования, чтобы выяснить, какое влияние вакцина оказывает на штамм Омикрона. По данным Всемирной организации здравоохранения, для оценки скорости передачи штамма B.1.1.529, получившего название "Омикрон", и эффективности вакцин против него потребуется несколько недель.

Может ли Омикрон быть опаснее дельта-штамма? Как говорит Ирья Лутсар, пока четко ответить на этот вопрос нельзя, так как нет достаточной информации.

Известно, что несколько дней назад Омикрон выявили в Бельгии. Это был первый случай заражения новым штаммом коронавируса в Европе. Ирья Лутсар считает, что в какой-то момент новый штамм неизбежно попадет и в Эстонию. ”Если мы сравним Омикрон с предыдущим южноафриканским штаммом, то он действительно распространился по Европе, однако не стал доминирующим”, — сказала Лутсар, добавив, что самой большой европейской проблемой в области здравоохранения по-прежнему остается дельта-штамм.

Новый штамм B.1.1.529 был выявлен в Южно-Африканской Республике. Его особенностью является повышенная способность к мутации, что дает этому штамму возможность противостоять существующим вакцинам и средствам от COVID-19. Ряд специалистов считает, что новый штамм коронавируса появился в организме человека с ослабленным иммунитетом, возможно ВИЧ-больного.

В связи с быстрым распространением нового штамма коронавируса вчера вечером государства Европейского союза стали в экстренном порядке приостанавливать авиасообщение со странами Африки. Отменены все рейсы из Ботсваны, Свазиленда, Лесото, Мозамбика, Намибии, Южной Африки и Зимбабве.